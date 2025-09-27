Продавца самогона-убийцы из Ленобласти заключили под стражу на два месяца

27 сентября 2025, 15:26

78-летнего продавца суррогатного алкоголя из Ленобласти арестовали на 2 месяца

Фото: iStock/artisteer

78-летнего продавца суррогатного алкоголя из Ленобласти арестовали на два месяца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.