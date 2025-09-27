Достижения.рф

Продавца самогона-убийцы из Ленобласти заключили под стражу на два месяца

78-летнего продавца суррогатного алкоголя из Ленобласти арестовали на 2 месяца
Фото: iStock/artisteer

78-летнего продавца суррогатного алкоголя из Ленобласти арестовали на два месяца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Уточняется, что Николай Бойцов отравил и собственную супругу. Сланцевский городской суд вынес решение о мере пресечения для пенсионера, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Мужчина на протяжении десяти лет приобретал суррогатный алкоголь у учительницы-дефектолога из местного детского сада. Затем он продавал его жителям деревни Гостицы по цене 100 рублей за 0,5 литра. В его квартире обнаружили канистры с самогоном, который он разливал в бутылки из-под водки.

60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова также арестована на два месяца.

Напомним, в Ленинградской области произошла крупная трагедия: 19 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. Основные места происшествий — город Сланцы и деревня Гостицы, которая находится рядом. Правоохранительные органы задержали несколько подозреваемых в производстве и распространении опасного напитка.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 2