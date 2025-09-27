Продавца самогона-убийцы из Ленобласти заключили под стражу на два месяца
78-летнего продавца суррогатного алкоголя из Ленобласти арестовали на два месяца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что Николай Бойцов отравил и собственную супругу. Сланцевский городской суд вынес решение о мере пресечения для пенсионера, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Мужчина на протяжении десяти лет приобретал суррогатный алкоголь у учительницы-дефектолога из местного детского сада. Затем он продавал его жителям деревни Гостицы по цене 100 рублей за 0,5 литра. В его квартире обнаружили канистры с самогоном, который он разливал в бутылки из-под водки.
60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова также арестована на два месяца.
Напомним, в Ленинградской области произошла крупная трагедия: 19 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. Основные места происшествий — город Сланцы и деревня Гостицы, которая находится рядом. Правоохранительные органы задержали несколько подозреваемых в производстве и распространении опасного напитка.
Читайте также: