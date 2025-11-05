Лжесотрудник военной прокуратуры выманил сбережения у пенсионерки из Ногинска

05 ноября 2025, 09:09

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонный мошенник обманул 72-ленюю жительницу Ногинска и заставил её отдать около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Пожилой женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником военной прокуратуры. Он рассказал, что со счёта пенсионерки переводят деньги на финансирование ВСУ, и пригрозил уголовной ответственностью.





«Мошенник убедил свою жертву, что ей необходимо задекларировать все деньги, а для этого — передать их посыльному. Пенсионерка собрала почти 700 тысяч рублей, положила в пакет и отдала курьеру, с которым встретилась возле одного из магазинов Ногинска», — говорится в сообщении.