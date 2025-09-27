В Ленобласти неадекват облил соседей растворителем и поджёг их

27 сентября 2025, 11:58

В Сланцах мужчина напал на соседей с растворителем и поджёг их, есть погибшая

Фото: Istock/Olga Ihnatsyeva

В Ленинградской области мужчина применил к соседям растворитель. ЧП случилось в квартире на улице Кирова в Сланцах. Об этом информирует «Mash на Мойке».