В Ленобласти неадекват облил соседей растворителем и поджёг их

В Сланцах мужчина напал на соседей с растворителем и поджёг их, есть погибшая
Фото: Istock/Olga Ihnatsyeva

В Ленинградской области мужчина применил к соседям растворитель. ЧП случилось в квартире на улице Кирова в Сланцах. Об этом информирует «Mash на Мойке».



26 сентября подозреваемый купил канистру растворителя, ворвался к соседям и облил их. После этого он поджёг жидкость и скрылся с места происшествия. В результате пожара погибла одна женщина, ещё четыре человека пострадали.

Медики госпитализировали пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом. У 42-летней женщины врачи диагностировали термический ожог плеча, у 42-летнего мужчины — ожоги около 40% тела. Ещё двое мужчин, 49 и 55 лет, получили отравление угарным газом. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого — он признал свою вину. У него изъяли зажигалку и пятилитровую канистру. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ольга Щелокова

