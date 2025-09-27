В Ленобласти неадекват облил соседей растворителем и поджёг их
В Ленинградской области мужчина применил к соседям растворитель. ЧП случилось в квартире на улице Кирова в Сланцах. Об этом информирует «Mash на Мойке».
26 сентября подозреваемый купил канистру растворителя, ворвался к соседям и облил их. После этого он поджёг жидкость и скрылся с места происшествия. В результате пожара погибла одна женщина, ещё четыре человека пострадали.
Медики госпитализировали пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом. У 42-летней женщины врачи диагностировали термический ожог плеча, у 42-летнего мужчины — ожоги около 40% тела. Ещё двое мужчин, 49 и 55 лет, получили отравление угарным газом. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжёлое.
Правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого — он признал свою вину. У него изъяли зажигалку и пятилитровую канистру. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
