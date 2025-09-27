Блогер-хирург Алтунян, снимавший порно, извинился перед потерпевшей

27 сентября 2025, 11:17

Хирург Алтунян извинился в суде после обвинительного приговора по делу о порно

Юрий Алтунян (Фото: Инстаграм* @dr_altunyan)

Пластический хирург Юрий Алтунян и его сын Артур извинились перед потерпевшей в своём последнем слове в суде. Подробности сообщает РЕН ТВ.





Кунцевский суд Москвы 26 сентября признал их виновными в распространении порнографии и назначил условные сроки.

«У меня только на этом заседании появилась возможность извиниться, и я извиняюсь», — сказал Юрий в зале суда.