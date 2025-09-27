Блогер-хирург Алтунян, снимавший порно, извинился перед потерпевшей
Пластический хирург Юрий Алтунян и его сын Артур извинились перед потерпевшей в своём последнем слове в суде. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Кунцевский суд Москвы 26 сентября признал их виновными в распространении порнографии и назначил условные сроки.
«У меня только на этом заседании появилась возможность извиниться, и я извиняюсь», — сказал Юрий в зале суда.Следствие установило, что Алтунян-старший организовал рассылку интимных материалов через социальные сети и привлёк к этому сына. Суд приговорил отца к двум с половиной годам условно, а его сына — к двум годам условно.
