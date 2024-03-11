В Таиланде в курортном городе Паттайя нашли тело мертвого россиянина

Фото: iStock/Chalabala
Молодого россиянина 34 лет нашли мертвым в городе Паттайя. Об этом сообщает представитель городского отдела полиции.
Тело погибшего было обнаружено местными жителями накануне в небольшой роще в районе Джомтиен. Как удалось проследить по записям с камер видеонаблюдения, россиянин вошел в рощу около 4 утра 10 марта, затем вышел из нее, потом зашел снова и больше не появлялся в зоне видимости.
Следствие вынесло свои предположения об обстоятельствах смерти туриста. Тело погибшего направили на вскрытие в Институт судебно-медицинской экспертизы в Бангкок. После проведения всех экспертиз станет понятной точная причина смерти.
Сообщается, что россиянин прибыл в Таиланд в январе 2024 года.
Читайте также:
Вице-президента банка «Россия» Андреева арестовали по делу о подкупе
Учёные связывают смерть 17 тысячи больных COVID с препаратом от малярии
«Хотел сфотографироваться»: В музее восьмилетний ребенок выстрелил из ружья в свою мать
Следствие вынесло свои предположения об обстоятельствах смерти туриста. Тело погибшего направили на вскрытие в Институт судебно-медицинской экспертизы в Бангкок. После проведения всех экспертиз станет понятной точная причина смерти.
Читайте также:
Вице-президента банка «Россия» Андреева арестовали по делу о подкупе
Учёные связывают смерть 17 тысячи больных COVID с препаратом от малярии
«Хотел сфотографироваться»: В музее восьмилетний ребенок выстрелил из ружья в свою мать
Мария Федоровцева