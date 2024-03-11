В Таиланде в курортном городе Паттайя нашли тело мертвого россиянина

Актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов устроил дебош в переходе метро в Екатеринбурге. Как сообщает Телеграм-канал Shot, 58-летний Соколов чуть не подрался с компанией подростков после отдыха в местном баре. Молодые люди утверждают, что актёр с опустошенной бутылкой виски ударил одного из них.