В Киеве горит кондитерская фабрика бывшего президента Украины
В Киеве горит кондитерская фабрика «Рошен» (ранее — Киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса), сообщают украинские СМИ. Подробностей происшествия не приводится. Уточняется, что над районом фабрики поднимается столб дыма.
Ранее депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» в нижней палате парламента инициировали проверку законности продажи кондитерских изделий украинской компании «Рошен» на маркетплейсах: они обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с соответствующей просьбой и направили обращения в сами площадки с требованием снять товары с продажи.
«Рошен» — украинская компания, одна из крупнейших в мире по производству кондитерских изделий. Принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко*, занимавшему пост с 2014 по 2019 год.
Перед этим сообщалось о пожаре в Третьяковской галерее.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
