В Киеве горит кондитерская фабрика бывшего президента Украины

06 сентября 2025, 13:29

В Киеве горит кондитерская фабрика «Рошен» экс-президента Украины Порошенко*

Фото: istockphoto/grafoto

В Киеве горит кондитерская фабрика «Рошен» (ранее — Киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса), сообщают украинские СМИ. Подробностей происшествия не приводится. Уточняется, что над районом фабрики поднимается столб дыма.