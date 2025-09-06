Достижения.рф

В Киеве горит кондитерская фабрика «Рошен» экс-президента Украины Порошенко*
Фото: istockphoto/grafoto

В Киеве горит кондитерская фабрика «Рошен» (ранее — Киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса), сообщают украинские СМИ. Подробностей происшествия не приводится. Уточняется, что над районом фабрики поднимается столб дыма.



Ранее депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» в нижней палате парламента инициировали проверку законности продажи кондитерских изделий украинской компании «Рошен» на маркетплейсах: они обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с соответствующей просьбой и направили обращения в сами площадки с требованием снять товары с продажи.

«Рошен» — украинская компания, одна из крупнейших в мире по производству кондитерских изделий. Принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко*, занимавшему пост с 2014 по 2019 год.

Перед этим сообщалось о пожаре в Третьяковской галерее.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Никита Кротов

