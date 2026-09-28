Раскрыта причина смертельного пожара на складе петард под Ярославлем
Появились первые предположения о причинах смертельного пожара на складе петард в селе Кубринск Ярославской области. Их приводит телеграм-канал Mash.
По его данным, в момент трагедии сотрудники предприятия собирались ужинать. Электрический чайник был подключен к удлинителю, в котором произошло короткое замыкание проводки. Огонь перекинулся на пиротехнику, после чего начались взрывы и возгорание. В результате были разрушены два здания. По словам директора предприятия, на складе хранились петарды, привезенные из Китая.
Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре выросло до десяти. Также стало известно об одном пострадавшем, однако точных сведений о его состоянии нет. Кроме того, после происшествия на связь перестали выходить семь сотрудников предприятия, их местонахождение пока выясняется. На месте работали более 100 специалистов МЧС и 40 единиц техники.
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