Двухлетней девочке сломали два пальца в российском детсаду

28 сентября 2026, 20:27

В Тюмени двухлетней девочке сломали два пальца, прищемив их дверью в детсаду

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Тюмени двухлетняя девочка получила переломы двух пальцев в детском саду. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ее мать.