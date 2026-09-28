Двухлетней девочке сломали два пальца в российском детсаду
В Тюмени двухлетняя девочка получила переломы двух пальцев в детском саду. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ее мать.
По словам женщины, ее дочери прищемили руку дверью. Как именно это произошло и где в тот момент находились воспитатели, она не рассказала. Ребенку вызвали скорую, после травмы было много крови.
Медики диагностировали у пострадавшей переломы двух пальцев и экстренно провели операцию, после чего наложили гипс. Теперь ее ждет долгий период восстановления. Уточняется, что прежде подобных инцидентов в этом детском саду не происходило. Родительница планирует подать жалобу в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что в московском ТЦ маленький ребенок сорвался с эскалатора во время игры.
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