Растет число жертв пожара на российском заводе
Число погибших при пожаре на складе петард в селе Кубринск Ярославской области выросло до десяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
В телеграм-каналах также появилась информация, что всего в помещениях во время возгорания находились 15 человек.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела пяти жертв пожара при разборе завалов. Также известно об одном пострадавшем, однако точных сведений о его состоянии пока нет. Также после происшествия на связь перестали выходить семь сотрудников склада, их местонахождение выясняется.
В настоящий момент на месте работают более 100 сотрудников МЧС и 40 единиц техники, ведомство планирует привлечь к тушению новые силы. По некоторым данным, возгоранию предшествовал взрыв.
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