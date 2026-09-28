Растет число жертв пожара на российском заводе

28 сентября 2026, 19:58

Число погибших при пожаре на складе петард под Ярославлем выросло до 10

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число погибших при пожаре на складе петард в селе Кубринск Ярославской области выросло до десяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.