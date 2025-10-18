В Ленобласти пенсионерка за шкирку выкинула студента с сидячего места в автобусе
В автобусе №104, следовавшем между Сланцами и Кингисеппом, снова произошёл конфликт между пожилыми пассажирками и студентом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Очевидцы сообщают, что одна из пенсионерок схватила молодого человека за шкирку и вытолкнула его с сиденья, а другая женщина села верхом на незнакомку, чтобы доехать до нужной остановки.
Свидетели отмечают, что в салоне часто создаётся напряжённая обстановка: пассажиры кричат, оскорбляют друг друга, а часть пожилых людей при этом одобрительно улюлюкает. Как сообщают, одна из пенсионерок регулярно занимает место и агрессивно прогоняет всех, кто пытается там сесть.
Студенты, которые едут на учёбу, и пожилые люди, спешащие по своим делам, превращают поездку в постоянное противостояние. Некоторые молодые люди заранее отказываются садиться в этот автобус, зная о возможных конфликтах.
