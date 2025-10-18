Стало известно число пострадавших в массовом ДТП с грузовиками под Серпуховом
На 99-м километре трассы М-2 «Крым» в Серпуховском районе произошло массовое ДТП. Подробности сообщает ГУ МВД по Московской области.
Авария случилась около 16:00 и затронула несколько грузовых и легковых автомобилей. Один грузовик совершил попутное столкновение с тремя другими грузовыми машинами и двумя легковыми автомобилями. В результате три человека погибли. Ещё двое детей получили травмы.
Полиция уточняет, что среди участников ДТП были бензовоз, фургон и большегрузная автоцистерна. Все транспортные средства двигались в одном направлении. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Санкт-Петербурге, где смертельное ДТП сковало шоссе.
Читайте также: