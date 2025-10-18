Достижения.рф

Стало известно число пострадавших в массовом ДТП с грузовиками под Серпуховом

Под Серпуховым три человека погибли в ДТП с грузовиками на трассе «Крым»
Фото: МВД России по Московской области

На 99-м километре трассы М-2 «Крым» в Серпуховском районе произошло массовое ДТП. Подробности сообщает ГУ МВД по Московской области.



Авария случилась около 16:00 и затронула несколько грузовых и легковых автомобилей. Один грузовик совершил попутное столкновение с тремя другими грузовыми машинами и двумя легковыми автомобилями. В результате три человека погибли. Ещё двое детей получили травмы.

Полиция уточняет, что среди участников ДТП были бензовоз, фургон и большегрузная автоцистерна. Все транспортные средства двигались в одном направлении. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют обстоятельства происшествия.

Ольга Щелокова

