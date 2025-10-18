Стало известно число пострадавших в массовом ДТП с грузовиками под Серпуховом

18 октября 2025, 17:18

Под Серпуховым три человека погибли в ДТП с грузовиками на трассе «Крым»

Фото: МВД России по Московской области

На 99-м километре трассы М-2 «Крым» в Серпуховском районе произошло массовое ДТП. Подробности сообщает ГУ МВД по Московской области.