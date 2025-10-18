Стало известно, почему петербурженка бросила на улице коляску с младенцем

18 октября 2025, 17:34

В Санкт-Петербурге мать оставила ребёнка в коляске из-за нервного срыва

Фото: Istock/Pornpak Khunatorn

Жительница Санкт-Петербурга объяснила, почему оставила свою дочь в коляске у помойки. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СКР по городу.





На допросе женщина заявила, что утром в 7:30 она вышла на улицу и оставила ребёнка у мусорных контейнеров.

«Из-за финансовых проблем и нервного срыва я ушла. В содеянном раскаиваюсь, вину свою признаю», — заявила она.

