Стало известно, почему петербурженка бросила на улице коляску с младенцем
В Санкт-Петербурге мать оставила ребёнка в коляске из-за нервного срыва
Жительница Санкт-Петербурга объяснила, почему оставила свою дочь в коляске у помойки. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СКР по городу.
На допросе женщина заявила, что утром в 7:30 она вышла на улицу и оставила ребёнка у мусорных контейнеров.
«Из-за финансовых проблем и нервного срыва я ушла. В содеянном раскаиваюсь, вину свою признаю», — заявила она.Утром 17 октября прохожий заметил на Московском проспекте коляску с младенцем около мусорных баков и сообщил об этом в правоохранительные органы. Следствие возбудило уголовное дело по статье 125 УК РФ об оставлении в опасности.
Правоохранители выяснили, что 35-летнюю мать ранее уже привлекали к административной ответственности за то, что она не исполняла родительские обязанности. Кроме того, в 2023 году микрофинансовая организация «Займер» подала на неё два иска.