Троих жителей Москвы задержали за кражу одежды из торгового центра

18 октября 2025, 17:28

Полиция задержала в московском ТЦ группу лиц, укравших одежду на 30 тысяч рублей

Фото: Istock/monstArrr_

В торговом центре на Ореховом бульваре Москвы полицейские задержали двух молодых людей и девушку. Они похитили в одном из магазинов джинсы, куртки, обувь и сумки. Подробности сообщает прокуратура Москвы.