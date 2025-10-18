Достижения.рф

Троих жителей Москвы задержали за кражу одежды из торгового центра

Полиция задержала в московском ТЦ группу лиц, укравших одежду на 30 тысяч рублей
Фото: Istock/monstArrr_

В торговом центре на Ореховом бульваре Москвы полицейские задержали двух молодых людей и девушку. Они похитили в одном из магазинов джинсы, куртки, обувь и сумки. Подробности сообщает прокуратура Москвы.



У группы закончились деньги на алкоголь, и они решили незаконно «подзаработать». После кражи сотрудники охраны остановили их на выходе и попросили предъявить чек. Квитанция у задержанных отсутствовала.

Затем на место вызвали полицию, которая задержала подозреваемых. Весь похищенный товар сотрудники вернули в магазин. Общая стоимость украденного превысила 30 тысяч рублей.

Все трое задержанных признали свою вину. Следствие возбудило уголовное дело по факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Ольга Щелокова

