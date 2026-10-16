В Петербурге пять человек госпитализировали из-за подозрения на оспу обезьян
В Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали из-за подозрения на заражение оспой обезьян. Об этом сообщили в канале «Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на платформе MAX.
После появления информации о возможном случае заболевания ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты проводят работу по выявлению контактных лиц. В настоящий момент пять человек находятся в больнице под медицинским наблюдением.
Роспотребнадзор организовал полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Для диагностики оспы обезьян используются современные тест-системы, которые позволяют обнаружить вирус в короткие сроки.
Ранее врач Наталья Миропольская назвала главную группу риска по оспе обезьян и перечислила симптомы этого заболевания. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: