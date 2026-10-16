В Петербурге пять человек госпитализировали из-за подозрения на оспу обезьян

16 октября 2026, 23:39

Фото: iStock/sudok1

В Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали из-за подозрения на заражение оспой обезьян. Об этом сообщили в канале «Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на платформе MAX.