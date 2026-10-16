«Мне 40, я в лучшем состоянии»: Анна Хилькевич призналась, почему больше не боится возраста

16 октября 2026, 22:53

Анна Хилькевич встретила 40-летие без страха и рассказала о счастье

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Анна Хилькевич поделилась личными переживаниями в день своего 40-летия. Актриса призналась в соцсетях, что раньше боялась этой возрастной отметки, однако теперь понимает, что переживания были напрасными.