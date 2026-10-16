«Мне 40, я в лучшем состоянии»: Анна Хилькевич призналась, почему больше не боится возраста
Анна Хилькевич поделилась личными переживаниями в день своего 40-летия. Актриса призналась в соцсетях, что раньше боялась этой возрастной отметки, однако теперь понимает, что переживания были напрасными.
Звезда «Универа. Новая общага» рассказала, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо прежде, и довольна своим состоянием во всех отношениях. По словам Анны, она счастлива благодаря себе, мужу и семье, а также ощущает себя реализованной.
Теперь Хилькевич спокойно относится к возрасту и продолжает строить планы на будущее. Она намерена развиваться, получать новые знания и становиться интереснее для самой себя. Актриса отметила, что каждый день старается делать небольшие шаги к большим мечтам и целям.
При этом Хилькевич не раз подчёркивала, что осознанно относится к изменениям внешности. Она также опровергала предположения о пластических операциях и использовании ботокса, заявляя, что решение не прибегать к таким процедурам является её личным выбором.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России