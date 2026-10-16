«Не хочу этот бред комментировать»: Гребенщиков высказался о сообщениях об остеоартрозе

16 октября 2026, 23:07

Михаил Гребенщиков опроверг слухи о запрете играть на гитаре

Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram* / @mikhail_grebenshchikov)

Михаил Гребенщиков отреагировал на сообщения о своей госпитализации и слухи о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости.





Бывший участник «Фабрики звёзд» заявил, что информация о запрете играть на гитаре не соответствует действительности.





«Я даже не хочу этот бред комментировать. У меня нет никаких проблем со здоровьем», — подчеркнул музыкант.