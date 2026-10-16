«Не хочу этот бред комментировать»: Гребенщиков высказался о сообщениях об остеоартрозе
Михаил Гребенщиков опроверг слухи о запрете играть на гитаре
Михаил Гребенщиков отреагировал на сообщения о своей госпитализации и слухи о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший участник «Фабрики звёзд» заявил, что информация о запрете играть на гитаре не соответствует действительности.
«Я даже не хочу этот бред комментировать. У меня нет никаких проблем со здоровьем», — подчеркнул музыкант.Ранее в Сети начали сообщать о том, что врачи якобы рекомендовали Гребенщикову сократить время игры на гитаре из-за остеоартроза. Утверждалось, что у артиста истончились хрящи в пальцах, предположительно из-за регулярной игры на инструменте.
Музыкант также прокомментировал информацию о конфликте с медицинским персоналом. По его словам, он действительно подал жалобу на медсестру, поскольку остался недоволен её ответом. Гребенщиков отметил, что считает такое обращение своим законным правом.