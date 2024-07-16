В ДТП с двумя грузовикам в Домодедове пострадал человек

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Грузовик Scania столкнулся с седельным тягачом Iveco на 30-м километре трассы А-107 в районе деревни Артемьево городского округа Домодедово, одного из водителей заблокировало в салоне, его освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В результате ДТП 36-летний водитель грузовика Scania оказался зажат внутри салона искорёженными металлическими конструкциями. Вызванные на место происшествия спасатели освободили мужчину при помощи гидравлических инструментов и передали врачам центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.Пострадавшего госпитализировали с подозрением на травмы различный степени тяжести. Второму участнику ДТП — водителю тягача Iveco — медицинская помощь не понадобилась.
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