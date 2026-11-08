В Ленобласти провели рейд по нелегалам

08 ноября 2026, 13:30

В Ленобласти проверили почти 900 домов в поисках нелегальных мигрантов

Фото: istockphoto/blinow61

В Ленинградской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ, спецполком ГУ МВД, кинологом и при силовой поддержке Росгвардии провели рейд в садоводствах «Дунай» и «Огонек» Всеволожского района. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба МВД.