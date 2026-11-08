В Ленобласти провели рейд по нелегалам
В Ленинградской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ, спецполком ГУ МВД, кинологом и при силовой поддержке Росгвардии провели рейд в садоводствах «Дунай» и «Огонек» Всеволожского района. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба МВД.
Мероприятия проходили на территории, прилегающей к пороховому заводу имени Морозова. В ходе рейда правоохранители проверили 894 дома, два автосервиса и документы 197 человек, среди которых были 18 иностранных граждан.
У четырех человек выявили нарушения по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания»). В отношении нарушителей рассматривается вопрос о выдворении из России.
Кроме того, в одном из частных домов полицейские обнаружили выращивание марихуаны. В отношении причастного к этому мужчины составили административный протокол по статье 6.8 КоАП РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). Материалы зарегистрировали в отделе полиции, проводится расследование.
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