Из России выдворят сотни нелегалов по итогам рейда в Москве
Более 330 иностранных граждан выдворят из России по итогам рейда, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
При оперативно-профилактическом мероприятии сотрудники полиции проверили общественные места, улицы, хостелы, гостиницы и жилые дома. По итогам рейда в отношении иностранных граждан составили 1406 административных протоколов, 338 человек подлежат выдворению за пределы России.
Кроме того, по результатам проверок приняли 842 решения о запрете на въезд в Россию. Возбудили 13 уголовных дел по фактам незаконного пересечения границы и преступлений, связанных с поддельными документами, а также 22 уголовных дела по другим преступлениям. Помимо этого, полицейские выявили троих иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске.
Ранее мигранты прятались от полицейских на одной из московских крыш. Рейд проходил в начале сентября.
Читайте также: