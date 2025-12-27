Заставившего детей умыться зеленкой бизнесмена отправили в колонию
Предприниматель из Чувашии оказался на скамье подсудимых после инцидента с двумя подростками.
Как утверждает издание KP.RU, в Ядрине мужчина заметил, что 12-летний мальчик и 13-летняя девочка попытались вынести из его магазина несколько мандаринов. По версии следствия, он силой посадил детей в свою машину, вывез за пределы города и заставил их «умыться» зеленкой, предварительно налив ее им в ладони.
После этого он уехал, а подросткам пришлось добираться домой самостоятельно. Когда о случившемся стало известно правоохранителям, возбудили уголовное дело. В материалы также включили видеозапись, сделанную во время произошедшего.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить каждому из детей по 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
