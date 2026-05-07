В Ленобласти пятилетний мальчик выпил оставленный матерью синтетический наркотик
В поселке Янино Ленинградской области пятилетний ребенок попал в больницу, выпив оставленный матерью синтетический наркотик. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с острым токсическим отравлением. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.
Родительница призналась полиции, что употребляет запрещенные вещества постоянно и накануне оставила на столе бутылку с их остатками. При этом женщину уже судили за незаконный оборот наркотиков.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
