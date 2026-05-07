В Приморье умер мальчик, предварительно озвучили менингит

У сестры умершего в Приморье ребенка менингит не выявили

В поселке Ярославский Приморского края не подтвердился диагноз «менингит» у сестры скончавшегося ранее мальчика. Девочка чувствует себя лучше и идет на поправку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.





Ранее, 3 мая, ребенок умер. По предварительным данным Следкома, причиной мог быть менингит. В краевом минздраве уточнили, что медики обследуют и вакцинируют контактировавших с ним лиц. Нескольких человек госпитализировали с нозофарингитом — этот симптом может указывать как на менингит, так и на другие ОРВИ. В соцсетях появлялась информация, что сестра умершего находится в реанимации с менингитом.





«Идет на поправку, у нее не менингит. Обычная вирусная инфекция», — опроверг данные собеседник агентства.





