Проезд на МКАД затруднен из-за ДТП
На 19-м километре внешней стороны МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие, приведшее к осложнению дорожной ситуации. Как сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», в районе аварии сейчас работают экстренные службы.
Специалисты уточняют обстоятельства случившегося и данные о возможных пострадавших. В столичном департаменте транспорта водителей призывают использовать альтернативные маршруты для объезда проблемного участка. Движение на указанном отрезке магистрали затруднено.
Ранее в Мордовии возбудили уголовное дело по факту опрокидывания рейсового автобуса, в результате которого пострадали 13 человек. Инцидент произошёл вечером 6 мая на трассе Саранск — Напольная Тавла.
По информации ТАСС со ссылкой на региональное управление СК, перевернулся автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 213. В салоне находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. Все пострадавшие получили травмы лёгкой и средней степени тяжести, помощь им оказали на месте.