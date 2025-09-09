В Ленобласти расчленивший трансгендера* мужчина приговорен к 11 годам колонии
В Ленинградской области суд приговорил мужчину к 11 годам колонии за расчленение трансгендера*. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как оказалось, в период с 26 по 28 у обвиняемого случился конфликт с 26-летним пострадавшим, который являлся трансгендером*. В этот момент злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге мужчина совершил 19 ударов кулаками и ногами по голове и туловищу убитого, который скончался от полученных травм
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело трансгендера* и вместе с женой вывез его в Невский район. После он скрылся с супругой в Петрозаводск, где их и задержали.
Суд приговорил злоумышленника к 11 годам колонии строгого режима. О наказании для его жены информации нет.
*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
