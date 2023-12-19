В Новосибирске девочку с обмороженными пальцами вытащили из ямы с мусором

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В ЖК «Матрешкин двор» в Новосибирске школьница два часа не могла выбраться из ямы со строительным мусором.
Соседи услышали крики девочки о помощи и вытащили её. У ребёнка были обмороженные пальцы рук и ног.
Как сообщает vn.ru, сообщение о ЧП в полицию не поступило. Представитель ГУ МВД по региону Аягоз Ашимова рассказала, что ведется проверка произошедшего.
В паблике ЖК «Матрешкин двор» предупреждают соседей об опасности ямы с мусором на пустыре, где обычно выгуливают собак.
Ранее в Петербурге мужчина вышел из машины и сломал берцовые кости из-за гололеда. В данный момент он находится в больнице. Мужчине предстоит операция и другие медицинские процедуры. На восстановление он потратит как минимум год.
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Как сообщает vn.ru, сообщение о ЧП в полицию не поступило. Представитель ГУ МВД по региону Аягоз Ашимова рассказала, что ведется проверка произошедшего.
Ранее в Петербурге мужчина вышел из машины и сломал берцовые кости из-за гололеда. В данный момент он находится в больнице. Мужчине предстоит операция и другие медицинские процедуры. На восстановление он потратит как минимум год.
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Мария Фирсова