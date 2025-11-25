В Ленобласти водитель пытался уйти от погони и повредил шесть автомобилей
Серия небольших ДТП произошла в Кудрово после попытки водителя уйти от полицейской погони. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Все случилось в жилом районе между домами 14к4 и 14к5 по Европейскому проспекту. Сотрудники Госавтоинспекции преследовали автомобиль Ford Focus, за рулём которого находился нарушитель. Во время погони водитель повредил шесть припаркованных машин.
Правонарушителя удалось задержать на выезде из дворовой территории. При задержании мужчина заявил, что его главным страхом является не наказание за совершённые правонарушения, а возможная реакция супруги на случившееся.
