SHOT: В Москве загорелся хлебокомбинат «Черёмушинский»
В Москве загорелся хлебокомбинат «Черёмушинский». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Очевидцы сообщают о появлении открытого пламени с крыши здания и сильном задымлении на третьем этаже.
По данным СМИ, пожар произошел в корпусе на улице Наметкина, и его уровень пока составляет 1бис. На место происшествия прибыли все экстренные службы. Пострадавших не зафиксировали.
«Черёмушинский» является одним из крупнейших хлебокомбинатов в России.
Ранее сообщалось, что крупный пожар охватил склад с курятником в подмосковном Пушкине.
