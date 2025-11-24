Достижения.рф

SHOT: В Москве загорелся хлебокомбинат «Черёмушинский»

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

В Москве загорелся хлебокомбинат «Черёмушинский». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



Очевидцы сообщают о появлении открытого пламени с крыши здания и сильном задымлении на третьем этаже.

По данным СМИ, пожар произошел в корпусе на улице Наметкина, и его уровень пока составляет 1бис. На место происшествия прибыли все экстренные службы. Пострадавших не зафиксировали.

«Черёмушинский» является одним из крупнейших хлебокомбинатов в России.

Ранее сообщалось, что крупный пожар охватил склад с курятником в подмосковном Пушкине.

Никита Кротов

