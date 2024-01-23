36-летний мужчина оказался в полиции из-за нарисованных голых детей

Фото: istock / Oleksandr Todorov
В Санкт-Петербурге 36-летний мужчина захотел распечатать фотографии нарисованных голых детей из аниме и попал в руки сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщает «Фонтанка», мужчина направился в торгово-развлекательном центре (ТРК) «Гранд Каньон» и поднялся на третий этаж, где находится аппарат для печати фотографий. Кто-то из писателей ТЦ заметил детские образы и сообщил полицейским.
Молодого человека задержали. На найденных у него снимках нашли голых детей из аниме. Петербуржец объяснил, что нашел эти фотографии в интернете.
Ранее стало известно, что в Таиланде арестовали россиян за незаконную организацию азартных игр. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
Мужчина с мачете и в маске из фильма ужасов устроил резню в Торонто
Мать бросила трехмесячную дочку головой об пол и попыталась добить ногой
СК возбудил дело из-за найденного возле мусорных баков в Воронеже тела девушки
Алина Юрчак