В Петербурге попавший в больницу 12-летний подросток рассказал о покусавшей его мачехе

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В Санкт-Петербурге 12-летний мальчик из Металлостроя, оказавшись в детской городской больнице № 22 со ссадинами на шее и гематомой на виске, заявил, что его покусала мачеха. Об этом сообщает «Фонтанка».
Ребенка определили в травматолого-ортопедическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Школьник рассказал, что сожительница отца душила его и укусила в висок. Бригаду сокрой помощи подросток вызвал самостоятельно.
Историей мальчика уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они устанавливают другие обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что в Москве в лифте иранец напал на подростков, а они воткнули ему нож в ягодицу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак