В Нижегородской области жуткое ДТП со взрывом унесло жизнь человека

23 августа 2025, 17:32

В Нижегородской области на трассе М-12 произошла авария со взрывом цистерны

Фото: МЧС России

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-12 в Нижегородской области погиб один человек, ещё двое пострадали. Инцидент произошёл 23 августа примерно в 12:00 по московскому времени на 427-м километре автодороги в Арзамасском районе. Об этом сообщает МВД по региону.