В Нижегородской области жуткое ДТП со взрывом унесло жизнь человека
В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-12 в Нижегородской области погиб один человек, ещё двое пострадали. Инцидент произошёл 23 августа примерно в 12:00 по московскому времени на 427-м километре автодороги в Арзамасском районе. Об этом сообщает МВД по региону.
По предварительной информации, водитель грузовика с цистерной со сжиженной углекислотой столкнулся с автовозом. В результате столкновения произошёл взрыв цистерны. Водитель автомобиля с газом скончался на месте от полученных травм.
Сообщается, что в результате инцидента пострадали взрослый и маленький ребёнок, которые находились в проезжавшем мимо легковом автомобиле. Им была оказана необходимая медицинская помощь.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Движение на данном участке дороги ограничено, для автомобилей организован объезд на 394-м километре магистрали.
