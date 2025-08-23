Блогера Арсена Маркаряна задержали после того, как он спрятался в багажнике машины
Блогер Арсен Маркарян был задержан при попытке скрыться в багажнике автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Согласно официальному сообщению, инспекторы ДПС остановили транспортное средство, в багажнике которого находился Маркарян. Задержание связано с подозрением в оскорблении памяти защитников Отечества.
После задержания мужчину планируется доставить в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий. Поводом для задержания блогера стало размещённое видео, которое содержало оскорбительную информацию для неограниченного круга лиц.
Ранее прокуратура Москвы уже обращала внимание на материалы Маркаряна. Тогда ведомство сообщило о выявлении в его высказываниях признаков призывов к терроризму и направило материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Читайте также: