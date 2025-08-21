В Находке ныряльщик получил травмы при встрече со скатом

21 августа 2025, 09:33

Фото: iStock/gorodenkoff

В приморской Находке произошел инцидент, в результате которого ныряльщик получил серьезные травмы при столкновении со скатом. Как сообщает городская больница, мужчина обратился в травмпункт с глубокими ранениями рук, включая рваную рану запястья. Об этом пишет РИА Новости.