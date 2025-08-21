В Находке ныряльщик получил травмы при встрече со скатом
В приморской Находке произошел инцидент, в результате которого ныряльщик получил серьезные травмы при столкновении со скатом. Как сообщает городская больница, мужчина обратился в травмпункт с глубокими ранениями рук, включая рваную рану запястья. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел во время погружения с маской и ластами в бухте Прогулочной, примерно в 20 метрах от берега на трехметровой глубине. Ныряльщик попытался рассмотреть экзотическую рыбу вблизи, однако его встретил скат, шип на хвосте которого едва не повредил крупные кровеносные сосуды руки.
Пострадавший не ощущал боли и не осознавал степени кровопотери, пока не вышел на берег. Его жена оказала первую помощь и помогла добраться до медицинского учреждения. Находкинские медики провели первичную хирургическую обработку ран, дальнейшее лечение мужчина будет проходить амбулаторно.
Случай стал напоминанием о необходимости осторожности при взаимодействии с дикой природой во время подводных погружений.
