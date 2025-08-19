Жителю Дагестана, шантажировавшему несовершеннолетнюю интимными снимками, грозит срок

19 августа 2025, 11:27

Дагестанцам, шантажировавшим несовершеннолетнюю интимными снимками, грозит срок

Фото: iStock/JuYochi

В Дагестане молодой человек притворился, что любит девочку-подростка, чтобы заполучить ее интимные снимки и подвергнуть шантажу. Об этом сообщили в МВД по региону.