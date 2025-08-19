Жителю Дагестана, шантажировавшему несовершеннолетнюю интимными снимками, грозит срок
В Дагестане молодой человек притворился, что любит девочку-подростка, чтобы заполучить ее интимные снимки и подвергнуть шантажу. Об этом сообщили в МВД по региону.
В июне 18-летний парень из Дагестана познакомился в интернете с девочкой из Северной Осетии. Их общение постепенно перешло в интимную сферу, и подросток начала отправлять дагестанцу откровенные фотографии и видео. Именно этого он и добивался.
Спустя некоторое время он и его 17-летний друг начали шантажировать осетинку. Они угрожали опубликовать все интимные снимки в сети и разрушить ее жизнь, если она не заплатит. Сначала они требовали по 5 тысяч рублей, а затем увеличили сумму до 10 тысяч.
Испуганная девушка покорно отправляла деньги, в итоге передав парням в общей сложности 35 тысяч рублей. После этого злоумышленники потребовали еще 40 тысяч.
Однако на этот раз осетинка отказалась, так как у нее не было таких денег. Тогда дагестанцы позвонили ее брату и пригрозили опозорить девушку, если он не отправит деньги. Молодой человек обратился в полицию. Сейчас шантажисты задержаны. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте также: