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В Ленобласти сообщили о ситуации после перехвата украинского беспилотника

Беглов: В Ленинградской области никто не пострадал при атаке БПЛА
18 января 2024, 10:39
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

После попытки атаки, совершенной беспилотным летательным аппаратом ВСУ, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале.
Беглов заявил, что попытку атаки киевским режимом уже расследуют сотрудники правоохранительных органов.

«Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал глава города.

Ночью 18 января Украины первый раз с начала специальной военной операции атаковала дроном Ленинградскую область. По предварительным данным, целью сбитого беспилотника был нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#мероприятия
#операции
#сотрудники
#всу
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Суд арестовал несколько задержанных после беспорядков в Башкирии
В Уфе шесть участников беспорядков в Баймаке получили от 10 до 13 суток ареста
18 января 2024, 10:22

Фото: istock / BrianAJackson

Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя суда.
Пятерым из них назначили 10 суток, одному — 13 суток. Их признали виновными в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что митинги в Баймаке вечером 17 января были прекращены. По словам Назарова, были возбуждены уголовные дела.

Напомним, 17 января у здания суда в Баймаке начались беспорядки после вынесения приговора Фаилю Алсынову* (Алчинову). Его приговорили к 4-м годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку. Участники акции в поддержку осужденного начали конфликтовать с силовиками, после чего начались задержания.

Ранее сообщалось, что при протестах в Башкортостане пострадали сотрудники полиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен в перечень террористов и экстремистов
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#акции
#новости
#рф
#митинг
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СК: В Красноярском крае ребёнок отравился насмерть, съев домашнюю котлету
18 января 2024, 10:21

Фото: iStock/eranicle

В Красноярском крае ребёнок умер от острого отравления, съев домашнюю котлету с высоким содержанием нитритной соли, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла в деревне Айдара Енисейского района.

1 ноября 2023 года трёхлетний ребёнок съел домашнюю котлету, после чего ему стало очень плохо. Мальчика доставили в больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако, спасти ребёнка им не удалось.

После проведения медицинской экспертизы стало ясно, что мальчик скончался от острого отравления нитритами.

Следствие установило, что за день до трагедии родители мальчика готовили мясной фарш. Отец семьи добавил в него пищевую добавку нитритную соль, превысив её допустимое содержание примерно в сто раз.

Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело перенаправлено в суд.

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#красноярский край
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#ребёнок
#отравление
#уголовное дело
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Актёра Анатолия Руденко задержали в Москве с мефедроном
18 января 2024, 10:12

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Российского актёра Анатолия Руденко задержали в Москве с мефедроном, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, звезду российского экрана задержали поздно вечером 17 января.

Полицейские остановили такси для проверки на улице Антона Овсеенко. Заметив, что пассажир явно нервничает и ведёт себя странно, правоохранители решили досмотреть и его. У Руденко обнаружили пакет с неким веществом, которое, после проверки, оказалось мефедроном.

По факту случившегося проводится проверка.

За свою карьеру Руденко успел сыграть в таких известных проектах как: «Каменская» и «Возвращение Мухтара», «Две судьбы», «Триггер» и многих других.

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#актёр
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Проломивший череп студенту за надпись на футболке сверстнику задержан
В Петербурге задержали студента, проломившего череп сверстнику из-за футболки
18 января 2024, 10:03

Фото: istock / Andrey Mikhaylov

В Петербурге задержали 17-летнего парня, который избил первокурсника из-за надписи на футболке. Об этом информирует РЕН ТВ.

«Избивший первокурсника из-за надписи на футболке был задержан 17 января. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», – рассказал источник издания.
Теперь молодому человеку грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, 16 января студент избил первокурсника в здании колледжа на улице Бухарестской. Он выразил недовольство из-за надписи на футболки на английском языке и набросился на подростка. По словам собеседника издания, на одежде была размещена надпись «White». Подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной гости и ушибом мозга.

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#студент
#уголовное дело
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#рф
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Минздрав: Умер ребёнок, пострадавший при взрыве газа в Махачкале
18 января 2024, 09:43

Фото: iStock/izzzy71

Скончался один из детей, пострадавших при взрыве газа в частном доме Махачкалы, об этом сообщили в Минздраве Дагестана.
18 января в частном доме на улице Газопроводная в Махачкале произошёл взрыв бытового газа. Двое взрослых и трое детей получили ожоги 95-100 процентов тела.

«Семья из пяти человек — родители и трое детей — получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы. К сожалению, от повреждений несовместимых с жизнью один из детей скончался», — прокомментировали ситуацию в Минздраве РД.

Как отметили в ведомстве, прямо сейчас врачи борются за жизни родителей и двоих детей, пострадавших при взрыве газа.

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#дагестан
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На пожаре в Богородском округе пострадал человек
18 января 2024, 09:34

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Жилой дом загорелся на улице Центральная в деревне Тимохино Богородского городского округа, тушение заняло более семи часов, есть пострадавший, сообщает пресс-служба главка МЧС по Московской области.
«Информация о возгорании поступила дежурному в Центре управления в кризисных ситуациях в 18:32 в среду, 17 января. На место выехали пожарные. Последствия пожара были ликвидированы 02:07 в четверг, 18 января. На пожаре пострадал один человек», — уточняется в сообщении.

В тушении были задействованы одиннадцать человек и три единицы спецтехники. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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#происшествие
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SHOT: Беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге
18 января 2024, 08:42

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский беспилотник пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 18 января российские системы ПВО отразили атаки беспилотников над Ленинградской и Московской областями.

По информации SHOT, обломки дрона ВСУ обнаружили на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал».

Предварительно, сбитый беспилотник был самолётного типа и нёс на себе около трёх килограммов взрывчатки. К тому же, размах крыльев устройства достигал шести метров.

Отмечается, что в результате атаки порт не получил никаких повреждений, пострадавших также нет.

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#беспилотник
#всу
#пво
#санкт-петербург
#нефть
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В Балашихе школьница метнула нож в грудь девятилетнего брата
18 января 2024, 08:32

Фото: iStock/zoka74

В Балашихе одиннадцатилетняя девочка разозлилась на младшего брата и метнула в него ножом, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл на улице Авиарембаза в подмосковной Балашихе. Одиннадцатилетней девочке сказали накормить девятилетнего брата. Мальчик начал капризничать и перевернул тарелку с супом.

Школьница разозлилась и начала ругать брата, а тот стал кричать на неё в ответ. Разгневанная сестра схватила нож, которым в этот момент резала хлеб, и метнула его в мальчика. Лезвие вошло прямо в грудь ребёнка.

Испугавшись, девочка начала звать соседей и звонить в скорую. Школьнику провели экстренную операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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#операция
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В Екатеринбурге два дня подряд находят трупы в одном дворе
В Екатеринбурге обнаружили тело девушки в том же месте, где вчера умер мужчина
18 января 2024, 08:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Екатеринбурге тело девушки обнаружили в том же дворе, где вчера погиб мужчина, об этом рассказала очевидица событий в интервью для URA.RU.
«Вышла утром на работу, а во дворе лежит мертвая девушка, уже накрыта покрывалом. Рядом стоит заведенная реанимация. Видимо, ждут полицию», — рассказала изданию екатеринбурженка.

По её словам, местные жители напуганы, ведь только вчера в этом же месте погиб мужчина.

Напомним, 17 января во дворе этого самого дома на улице Белинского погиб мужчина. 63-летний водитель выезжал на своём авто со двора, когда машина упёрлась бампером в снег и застряла. Мужчина пошёл откапывать машину. В этот момент у него случился приступ, он упал на землю и скончался.

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#екатеринбург
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