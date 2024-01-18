В Ленобласти сообщили о ситуации после перехвата украинского беспилотника

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После попытки атаки, совершенной беспилотным летательным аппаратом ВСУ, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале.
Беглов заявил, что попытку атаки киевским режимом уже расследуют сотрудники правоохранительных органов.
Ночью 18 января Украины первый раз с начала специальной военной операции атаковала дроном Ленинградскую область. По предварительным данным, целью сбитого беспилотника был нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал глава города.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак