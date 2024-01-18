Марочко: Родственники потеряли связь с харьковчанами, эвакуированными Киевом

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Жители Харьковской области, которых эвакуировал киевский режим, не выходят на связь с родственниками, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил о принудительной эвакуации жителей региона по соображениям безопасности.
По информации отставного полковника, последнее, что успели сообщить эвакуированные харьковчане - украинские полицейские отобрали у них мобильные телефоны и другие гаджеты, обеспечивающие связь.
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«После начала эвакуации гражданского населения украинской властью с территории так называемых Кондрашевской и Куриловской громад (Харьковская область) родственники, которые в большей степени находятся на территории РФ, потеряли с ними связь», — рассказал Марочко.
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Евгения Парфентьева