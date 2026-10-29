В Ленобласти таможенники изъяли 25 кг прегабалина под видом собачьего корма
Таможенники Ленинградской области пресекли контрабанду более 20 килограммов сильнодействующего вещества под видом собачьего корма. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Сотрудники Северо-Западной оперативной и Хабаровской таможен изъяли 25 килограммов прегабалина стоимостью более семи миллионов рублей на «чёрном» рынке.
Они выяснили, что 23-летний россиянин действовал в сговоре с неустановленными лицами: сообщники доставили вещество на Дальний Восток, а оттуда отправили порошок в пакетах из-под корма для собак посылкой в Мурино.
Таможенники задержали мужчину с поличным при получении посылки. Он признался, что планировал сбывать вещество по всей стране. Экспертиза подтвердила, что порошок — прегабалин. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.
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