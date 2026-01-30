В Ленобласти техник института получил срок за дискредитацию армии РФ
В Ленинградской области техника института ядерной физики Дмитрия Богмута* приговорили к семи годам колонии за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщил корреспондент «Осторожно, новости» из Гатчинского городского суда.
Богмуту* вменили публикации материалов в интернете с декабря 2022 по июнь 2023 года, которые, по версии следствия, содержали заведомо ложную информацию о спецоперации. Среди прочего речь шла о постах на закрытом разделе IT‑форума iXBT и ролике «Атака на Павлоград» от Deutsche Welle*. Сам обвиняемый сначала признал вину, но позже заявил, что дал самооговор под давлением сокамерника. В последнем слове он подчеркнул, что не принимает «нынешнее смакование войны» и считает использование военной силы чудовищным.
С апреля 2024 года Богмут* находился в СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство обвинения частично: прокуратура просила восемь лет колонии, но в итоге фигуранта посадили на семь лет лишения свободы.
