В Ленобласти техник института получил срок за дискредитацию армии РФ

30 января 2026, 15:27

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Ленинградской области техника института ядерной физики Дмитрия Богмута* приговорили к семи годам колонии за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщил корреспондент «Осторожно, новости» из Гатчинского городского суда.