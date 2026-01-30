В Москве в переходе у метро «Площадь Ильича» мужчина до смерти избил человека

30 января 2026, 15:12

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

В Москве у станции метро «Площадь Ильича» произошёл конфликт между двумя прохожими, который закончился смертью одного из них. Об этом сообщили в столичной прокуратуре изданию «Лента.ру».