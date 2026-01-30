Достижения.рф

В Москве в переходе у метро «Площадь Ильича» мужчина до смерти избил человека

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

В Москве у станции метро «Площадь Ильича» произошёл конфликт между двумя прохожими, который закончился смертью одного из них. Об этом сообщили в столичной прокуратуре изданию «Лента.ру».



Инцидент произошёл в подземном переходе. Между мужчинами вспыхнул спор, который быстро перерос в драку. Один из участников избил оппонента и оставил его на полу. Пострадавшего госпитализировали, но врачи спасти его не смогли.

Полиция задержала 34-летнего нападавшего. Сейчас его допрашивают, расследование продолжается.

Иван Мусатов

