В Ленобласти три человека заработали миллионы на нелегалах
В Ленинградской области полиция пресекла деятельность группы лиц, незаконно регистрировавших мигрантов. Трое местных жителей за 12 лет фиктивно поставили на учет 15 иностранцев, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением при силовой поддержке Спецполка полиции выявили преступную схему. В городах Мурино и Бугры задержали 49-летнего местного жителя и двух его помощниц 47 и 79 лет.
Установили, что злоумышленники незаконно регистрировали у себя мигрантов из ближнего зарубежья, получая за это по пять тысяч рублей ежемесячно. По предварительным оценкам, с 2014 по 2026 год подозреваемые могли получить около 10,8 миллиона рублей. Проверка подтвердила, что иностранцы по указанным адресам фактически не проживали. Всех нелегалов выдворят за пределы России.
Возбудили уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранных граждан. Двоих подозреваемых задержали, третью отпустили под подписку о невыезде.
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