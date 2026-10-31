В Ленобласти три человека заработали миллионы на нелегалах

31 октября 2026, 11:23

В Ленобласти жители заработали 10,8 млн рублей за 12 лет на нелегалах

Фото: istockphoto/blinow61

В Ленинградской области полиция пресекла деятельность группы лиц, незаконно регистрировавших мигрантов. Трое местных жителей за 12 лет фиктивно поставили на учет 15 иностранцев, сообщает пресс-служба МВД по региону.