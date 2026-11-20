20 ноября 2026, 17:00

В Тосно мужчина убил возлюбленную во время ссоры и оставил тело у мусорных баков

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Ленинградской области расследуют убийство 41-летней женщины в Тосно. Управление СК РФ по региону сообщает, что подозреваемый — 44-летний сожитель погибшей.





По версии следствия, между партнёрами возник конфликт. Во время ссоры мужчина взял нож и несколько раз ударил женщину по разным частям тела.



Осознав, что она умерла, он решил скрыть свою причастность к произошедшему и оставил тело возле мусорных баков. Позже труп обнаружили местные жители. Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Сотрудники СК будут просить суд об аресте.

«Следователем совместно со следователем-криминалистом проведены осмотры мест происшествия, в ходе которых изъяты предметы и следы», — отметили в ведомстве.