В Петербурге пропала 17-летняя девушка после общения с гражданином Туркменистана
В Санкт-Петербурге пропала 17-летняя школьница после общения с 28-летним гражданином Туркменистана. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам близких, в последние месяцы девушка замкнулась, начала пропускать школу и много переписывалась по телефону. Она стала убирать волосы, носить тёмную одежду и отказалась от косметики.
Её собеседником был 28-летний иностранец, у которого уже была гражданская жена и двое детей. Вскоре его задержали за нарушение миграционного законодательства и должны были депортировать, но он продолжал общаться со школьницей, а затем сбежал из депортационного центра.
Вскоре пропала и девушка. Перед исчезновением она удалила соцсети, избавилась от сим-карты и забрала домашних кроликов. Записку она не оставила. Родные опасаются, что школьница попала под влияние иностранца и сбежала вместе с ним.
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