В Ленобласти у школьницы онемели руки и ноги после жвачки
В Сосновом Бору (Ленинградская область) школьница попала в больницу с отравлением после того, как съела жвачку, купленную ей 25-летним знакомым. Об этом сообщили в оперативных службах.
Инцидент произошёл возле ТЦ «Питер». Девочка вместе с подругой встретила знакомого по имени Артём. Мужчина зашёл в магазин, купил себе пиво, а школьницам — жвачку. Первой её попробовала подруга, которой стало плохо. Спустя некоторое время она угостила жвачкой вторую девочку.
По словам матери пострадавшей, после жвачки у дочери закружилась голова, онемели руки и ноги, стало трудно дышать. Родители отвезли школьницу в больницу, где ей оказали помощь. Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом. Сейчас девочка чувствует себя хорошо.
Семья обратилась в полицию. Мужчину разыскивают. Дополнительные результаты анализов будут готовы через две недели.
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