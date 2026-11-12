В Ленобласти у школьницы онемели руки и ноги после жвачки

12 ноября 2026, 13:20

В Ленобласти школьница отравилась жвачкой, у нее онемели руки и ноги

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Сосновом Бору (Ленинградская область) школьница попала в больницу с отравлением после того, как съела жвачку, купленную ей 25-летним знакомым. Об этом сообщили в оперативных службах.