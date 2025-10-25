В жутком ДТП на трассе М-5 «Урал» погибли два человека, среди них младенец
В Пензенской области утром 25 октября произошла серьёзная авария. Подробности сообщает Госавтоинспекция региона.
На трассе М-5 «Урал» в Мокшанском районе автомобиль Haval врезался в дорожный столб. За рулём иномарки находилась 34-летняя женщина. В салоне вместе с ней ехали её 32-летний супруг, их шестилетний сын и новорождённый ребёнок.
По предварительной информации, автомобиль на большой скорости столкнулся с опорой. После удара машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии мужчина и младенец погибли на месте.
Женщина-водитель и шестилетний мальчик получили травмы. Медики оперативно оказали им помощь. Сотрудники Госавтоинспекции уже работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства и точные причины трагедии.
