Достижения.рф

В Крыму на трассе «Таврида» произошло ДТП, есть погибшие

Фото: Прокуратура Республики Крым

В Крыму в ночном ДТП на трассе «Таврида» погибли три человека. Среди погибших — восьмилетний ребёнок. Подробности сообщает региональная прокуратура.



Авария произошла 24 октября в Ленинском районе. Установлено, что грузовой автомобиль двигался задним ходом и столкнулся с легковой «Ладой», которая следовала в том же направлении.

В результате столкновения водитель легковушки получил травмы. Находившиеся в машине взрослый и ребёнок 2017 года рождения скончались на месте. По предварительной информации, легковой автомобиль работал как такси.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Руководство главного следственного управления взяло расследование на контроль.

Ранее в Махачкале женщина-пешеход погибла под колёсами автомобиля.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0