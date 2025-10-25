В Крыму на трассе «Таврида» произошло ДТП, есть погибшие
В Крыму в ночном ДТП на трассе «Таврида» погибли три человека. Среди погибших — восьмилетний ребёнок. Подробности сообщает региональная прокуратура.
Авария произошла 24 октября в Ленинском районе. Установлено, что грузовой автомобиль двигался задним ходом и столкнулся с легковой «Ладой», которая следовала в том же направлении.
В результате столкновения водитель легковушки получил травмы. Находившиеся в машине взрослый и ребёнок 2017 года рождения скончались на месте. По предварительной информации, легковой автомобиль работал как такси.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Руководство главного следственного управления взяло расследование на контроль.
Ранее в Махачкале женщина-пешеход погибла под колёсами автомобиля.
Читайте также: