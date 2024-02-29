В центре Петербурга 24-летний житель Донецка выстрелил из пневмата и поплатился

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Донецкий футболист, переехавший в Санкт-Петербург, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве с использованием оружия. 24-летний мужчина ночью решил выстрелить из пневматики в районе Анненкирхе, отмечая свой день рождения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Предварительно, перед выстрелом подвыпивший молодой человек зашел в парадную, высунул руку за дверь и нажал на крючок. За его действиями наблюдала женщина, которая испугалась и вызвала правоохранителей.
Стрелка задержали и доставили в отдел и поместили в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали юношу, устроившего стрельбу из ракетницы около колледжа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Стрелка задержали и доставили в отдел и поместили в изолятор временного содержания.
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Алина Юрчак