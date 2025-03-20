В Ленобласти задержали мужчину, пересёкшего границу между Эстонией и Россией по реке

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В Ленинградской области пограничники задержали мужчину, который плыл по реке Нарве, разделяющей Россию и Эстонию. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, нарушитель плыл из Эстонии, был одет в гидрокостюм. При себе он имел водоотталкивающие чехлы с российскими рублями, фонариком, ключами и зарядным устройством.
Также известно, что мужчина находится в федеральном (межгосударственном) розыске, объявленном МВД России, за незаконные производство, сбыт, пересылку наркотических средств.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».
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Также известно, что мужчина находится в федеральном (межгосударственном) розыске, объявленном МВД России, за незаконные производство, сбыт, пересылку наркотических средств.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».
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Анастасия Чубина