«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: преступники заработали более 16 млн рублей на мигрантах

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Ново-Савиновский суд Казани начал рассматривать дело организованной группы, которая незаконно ставила на учет мигрантов за денежное вознаграждение. За два года преступники заработали более 16 млн рублей на незаконных мигрантах.
По данным «Татар-информ», на скамье подсудимых оказались семь человек, которые за несколько лет фиктивно оформили в Казани порядка пяти тысяч мигрантов. Преступная группа начала действовать еще в 2021 году.
С каждого мигранта преступники брали от 3,5 до 5 тысяч рублей и определенные документы, которые подавали для постановки на учет.
По такой схеме преступная группа фиктивно оформила 4799 мигрантов, получив с них как минимум 16,5 млн рублей.
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«По версии следствия, с июня 2021 года по 2023 год сегодняшние подсудимые, сколотив группу, за деньги обеспечивали мигрантам, которые не имели на то права, возможность находиться в России. Для этого сотрудникам органов миграционного учета предоставлялись недостоверные сведения», — говорится в сообщении.
С каждого мигранта преступники брали от 3,5 до 5 тысяч рублей и определенные документы, которые подавали для постановки на учет.
По такой схеме преступная группа фиктивно оформила 4799 мигрантов, получив с них как минимум 16,5 млн рублей.
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Элина Позднякова