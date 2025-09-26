Жена подозреваемого в продаже смертельного самогона в Ленобласти могла скончаться от его продукции

26 сентября 2025, 18:51

РЕН ТВ: жена продавца суррогата скончалась от его продукции в Ленобласти

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Жена 78-летнего Николая Бойцова, подозреваемого в производстве суррогатного алкоголя, от отравления которым погибли 19 человек, могла скончаться по той же причине. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на соседей пары.