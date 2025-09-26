Жена подозреваемого в продаже смертельного самогона в Ленобласти могла скончаться от его продукции
Жена 78-летнего Николая Бойцова, подозреваемого в производстве суррогатного алкоголя, от отравления которым погибли 19 человек, могла скончаться по той же причине. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на соседей пары.
Как выяснил телеканал, женщины не стало сегодня. Местные жители предполагают, что она оказалась в больнице из-за «паленки», приготовленной ее мужем. Они также рассказали, что пенсионер давно торговал спиртным и объяснял это тем, что «зарабатывает себе на лекарства». Мужчина якобы постоянно им обещал больше не заниматься этим делом, но все равно продолжал.
По словам соседей, он продавал самогон даже тем, у кого не было денег – покупатели просто платили позже. При этом его штрафовали на две тысячи рублей за незаконный «бизнес» в 2020-м.
Напомним, массовое отравление зафиксировали в Сланцевском районе Ленинградской области. Информация об этом появилась в Сети 26 сентября.
