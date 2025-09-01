В США 12-летний мальчик сбежал из дома и стал жертвой аллигатора
В США подросток сбежал из дома и стал жертвой аллигатора. Об этом сообщает People.
Трагический инцидент произошел 14 августа в Новом Орлеане. 12-летний Брайан Васкес, страдающий от расстройства нервной системы, вылез из окна спальни и пропал. Родители сразу же обратились в полицию, но поиски начались только через пять часов.
В итоге дрон обнаружил останки мальчика на болоте. Полиция считает, что аллигатор напал на подростка, и тот захлебнулся в воде. Суперинтендант полицейского управления города Энн Киркпатрик заявила, что на обращение его родителей отреагировали слишком поздно, что повлияло на ход поисков. В настоящее время выясняется причина этой задержки.
Ранее сообщалось, что в Индии крокодил съел фермера, когда тот привел скот на водопой.
Читайте также: