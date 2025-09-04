В Ленобласти женщина получила срок за зверское убийство и расчленение сожителя
В Ленинградской области суд вынес окончательный приговор женщине за жестокое убийство, совершённое в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, конфликт между обвиняемой и её сожителем, уроженцем Самарской области, произошёл на почве личной неприязни. Женщина нанесла мужчине один удар ножом. От полученной травмы он скончался на месте.
После этого осуждённая вместе с братом расчленила тело, чтобы скрыть преступление. Они вывезли останки в лес у посёлка Синявино Кировского района. Но части тела обнаружили в том же году. Долгое время дело оставалось нераскрытым.
Когда следователи нашли неопровержимые доказательства, суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть. Она получила четыре года колонии общего режима.
